Catat! 7 Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara karena Ada Jakarta Running Festival

JAKARTA - PT. KAI Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi pada keberangkatan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir. Nantinya rangkaian kereta juga akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang.

Sedianya, keberangkatan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir tidak melayani penumpang yang akan naik dari Stasiun Jatinegara.

Hal ini dilakukan karena adanya penutupan ruas jalan dan pengalihan lalu lintas selama diselenggarakannya Wondr Jakarta Running.

"Pada saat normal, kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus besok (Minggu 13 Oktober 2024), kereta api antara pukul 06.00-09.00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani penumpang," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Sabtu (12/10/2024).

Ixfan juga menjelaskan keberangkatan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan.

Pola operasi ini diberlakukan guna pelanggan dapat memilih keberangkatan dari Stasiun Jatinegara untuk menghindari risiko keterlambatan atas rekayasa lalu lintas.

"Keberangkatan kereta api dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan," tegas dia.

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 adalah sebagai berikut: