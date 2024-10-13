Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswa SMA di Tebet Dianiaya Senior hingga Kritis, Polisi Periksa Pelaku

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |08:17 WIB
Siswa SMA di Tebet Dianiaya Senior hingga Kritis, Polisi Periksa Pelaku
Ilustrasi Pelajar SMA Dianiaya
A
A
A

JAKARTA -Polisi telah melakukan pemeriksaan siswa SAMA di Tebet, Jakarta Selatan, MA (17) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap juniornya, A (16) hingga kritis. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut.

"Kita sudah minta keterangan yang diduga itu, di sekolahnya (dimintai keterangannya)," ujar Kasie Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada wartawan, Minggu (13/10/2024).

Menurutnya, setelah polisi menerima laporan tentang dugaan penganiayaan yang dialami oleh korban, polisi lantas menindaklanjutinya. Unit PPA Polres Jakarta Selatan, Inafis Polres Jakarta Selatan, hingga Sudin PPPA Jakarta Selatan pun telah ke lokasi kejadian untuk pendalaman.

"Jadi, setelah laporan polisi kita terima, kemudian ditindaklanjuti. Kemarin dari PPA, didampingi oleh P3A, lanjut inafis juga sekolah yang terjadi kasus yang di Tebet yah," tuturnya.

Adapun soal hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku, kata dia, masih didalami lebih lanjut. Pihaknya juga akan memeriksa saksi lainnya  

Begitu juga dengan status dari terduga pelaku yang juga satu SMA dengan korban di Tebet hingga kini masih didalami oleh polisi. "Masih dalam penyelidikan, masih di dalami," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
