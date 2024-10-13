Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sarapan Nasi Uduk di BKT, Warga Rebutan Selfie

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |08:25 WIB
Ridwan Kamil Sarapan Nasi Uduk di BKT/Okezone
JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil melakukan olahraga pagi di Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024) pagi. Setelah berolahraga, dia juga menyambangi warung di sekitar untuk sarapan.

Pantauan Okezone di lapangan, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil tiba sekitar pukul 07.15 WIB. Dengan kenakan kaos training bewarna biru dongker, Kang Emil menyusuri jalur pedestrian BKT.

Nampak, sejumlah warga yang melihatnya pun histeris. Tak sedikit pula warga yang hendak ingin berswafoto dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Kang Emil pun terlihat dengan senang melayani keinginan warga yang ingin berswafoto. Nampak sejumlah warga juga terlihat mendoakan Kang Emil.

“Sukses Pak, sukses,” kata seorang warga usai berswafoto.

Setelah itu, Kang Emil juga langsung menuju Jalan Kelurahan III, Keluraha Duren Swit, Kecamatan Pondok Kopi, Jakarta Timur.

 

