INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Janji Hadirkan Program Pesan Kuliner, UMKM Bisa Jualan Online

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |09:57 WIB
Ridwan Kamil Janji Hadirkan Program Pesan Kuliner, UMKM Bisa Jualan <i>Online</i>
Cagub Nomor Urut 1 di Pilkada Jakarta Ridwan Kamil (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil berencana akan mengeluarkan program jualan online untuk pelaku usaha UMKM. Program itu, nantinya akan berupa aplikasi yang dinamakan "Pesan Kuliner."

Program itu terbesit kala mantan Gubernur Jawa Barat itu santap pagi dengan nasi uduk di sebuah warung UMKM di daerah Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024) pagi.

"Jadi dalam 5 tahun ke depan kita akan menaikkelaskan semua warung UMKM dengan aplikasi Pesan Kuliner," ujar Kang Emil, sapaan akrabnya, kepada warga.

Ia menjelaskan, aplikasi itu nantinya tak hanya untuk pelaku usaha UMKM yang memiliki ruko. Kang Emil mengatakan, para pelaku usaha yang tak memiliki ruko juga bisa menjajakan dagangannya di aplikasi tersebut.

"Jadi Pesan Kuliner nanti bisa tidak hanya di warung yang formal, tetapi warung informal, juga rumah-rumah. Semua usaha emak-emak di Jakarta, karena didorong oleh Pemprov digital, harusnya ekonomi meningkat, baik yang punya warung maupun ibu-ibu yang lagi TikTokan," imbuhnya.

 

