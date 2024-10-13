Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat Landa Sebuah Bangunan di Ciputat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |10:43 WIB
Kebakaran Hebat Landa Sebuah Bangunan di Ciputat
Kebakaran di Ciputat/IG
A
A
A

JAKARTA Kebakaran melanda sebuah bangunan di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (13/10/2024). Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

“Terjadi kebakaran sebuah bangunan di Jl. Dewi Sartika bawah Flyover Ciputat pagi tadi. Minggu, (13/10/24),” tulis akun, @tangsel.life.

Petugas Pemadam Kebakaran dari Tangerang Selatan masih berjibaku memadamkan api yang berkobar di bangunan tersebut.  

“Saat ini sedang dalam proses pemadaman dan belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran,” demikian isi keterangan postingan tersebut.

Belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun berupa jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran di Ciputat, Tangerang Selatan.

(Fahmi Firdaus )

      
