RT di Duren Sawit Minta Ridwan Kamil Tingkatkan Kesejahteraan Pengurus

JAKARTA - Kehadiran Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nomor urut 1 Ridwan Kamil ke Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024), disambut antusias warga. Sejumlah warga turut menyampaikan aspirasi.

Salah satunya Ketua RT 009 RW 04, Kelurahan Duren Sawit, Mat Zen. Ia berharal pada Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu bisa meningkatkan dana operasional RT di Jakarta.

“Penambahan operasional RT semoga ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan para pengurus. Selama ini pengurus ya sedikit suka berkurang lah,” tutur Mat Zen saat bertemu Kang Emil.

Dirinya berharap Ridwan Kamil bisa mewujudkan harapan mereka. “Saya mohon untuk Pak Ridwan bisa mengapresiasi keinginan mewakili dari pengurus-pengurus RT yang ada, jadi untuk ditingkatkan untuk operasionalnya,” imbuhnya.

Mat Zen pun mengapresisi dan mendukung program Rp200 juta per RW yang digagas Kang Emil. Baginya, program itu salah satu bentuk hormat Kang Emil untuk pengurus RW dan RT.

“Kami sangat mendukung terutama program yang sudah diberikan untuk ke depannya yaitu penambahan dana Rp200 juta untuk pertahun dan saya terima kasih banget ya Pak, apresiasi calon kita ini,” terang Mat Zen.