Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RT di Duren Sawit Minta Ridwan Kamil Tingkatkan Kesejahteraan Pengurus

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |10:49 WIB
RT di Duren Sawit Minta Ridwan Kamil Tingkatkan Kesejahteraan Pengurus
Cagub Nomor Urut 1 di Pilkada Jakarta Ridwan Kamil (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nomor urut 1 Ridwan Kamil ke Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024), disambut antusias warga. Sejumlah warga turut menyampaikan aspirasi.

Salah satunya Ketua RT 009 RW 04, Kelurahan Duren Sawit, Mat Zen. Ia berharal pada Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu bisa meningkatkan dana operasional RT di Jakarta. 

“Penambahan operasional RT semoga ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan para pengurus. Selama ini pengurus ya sedikit suka berkurang lah,” tutur Mat Zen saat bertemu Kang Emil.

Dirinya berharap Ridwan Kamil bisa mewujudkan harapan mereka. “Saya mohon untuk Pak Ridwan bisa mengapresiasi keinginan mewakili dari pengurus-pengurus RT yang ada, jadi untuk ditingkatkan untuk operasionalnya,” imbuhnya.

Mat Zen pun mengapresisi dan mendukung program Rp200 juta per RW yang digagas Kang Emil. Baginya, program itu salah satu bentuk hormat Kang Emil untuk pengurus RW dan RT.  

“Kami sangat mendukung terutama program yang sudah diberikan untuk ke depannya yaitu penambahan dana Rp200 juta untuk pertahun dan saya terima kasih banget ya Pak, apresiasi calon kita ini,” terang Mat Zen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177916//lisa_mariana-rNyJ_large.jpg
Ngaku Sakit, Lisa Mariana Absen Pemeriksaan di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/629/3177900//lisa_mariana-RmDG_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka, Tangis 1.000% Yakin Anak Ridwan Kamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/194/3177890//lisa-Guyv_large.jpg
4 Potret Lisa Mariana yang Jadi Tersangka Usai Ngaku Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Pose Seksi di Kolam Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177880//lisa_mariana-Qxfb_large.jpg
Biodata dan Agama Lisa Mariana, Selebgram yang Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876//muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177867//lisa_mariana-7Pzi_large.jpg
Lisa Mariana Diperiksa sebagai Tersangka Hari Ini, Polisi Janji Transparan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement