HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Organ Relawan Akan Beri Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |11:56 WIB
Ribuan Organ Relawan Akan Beri Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono
Cagab Jakarta Ridwan Kamil/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Tim Penggalangan Relawan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menargetkan sebanyak 1.000 organ relawan bakal mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Pasalnya, masih banyak organ relawan yang mendata untuk memberikan dukungan terhadap pasangan yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus tersebut.

"Kalau di data kita sampai sejauh ini (sudah ada) hampir 300 (organ relawan pendukung RIDO) dan target kita bisa sampai seribu, kita memang inginnya banyak sekali," kata Ketua Tim Penggalangan Relawanan pasangan RIDO, Miea Kusuma, Sabtu (12/10/2024).

Miea menyebut organ-organ relawan ini mendeklarasikan diri setiap akhir pekan. Jika pada hari ini terdapat enam relawan yang mendeklarasikan diri, maka besok akan ada relawan lagi yang akan mendekrasikan dukungan kepada pasangan RIDO.

"Rencananya akan ada lagi enam relawan. Jadi memang setiap sabtu minggu kita melakukan deklarasi dukungan," ungkap dia.

Dia berharap ratusan relawan ini bekerja untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Adapun relawan ini dipastikan memberikan dukungan dari hati masing-masing.

"Deklarasi itu kan simbolis, tapi lebih kepada hati diri mereka. Hati mereka, diri mereka memang berniat bergerak untuk Ridwan Kamil dan Suswono, jadi itu yang kita butuhkan," ungkap Miea.

 

Halaman:
1 2
      
