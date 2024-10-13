Ridwan Kamil Hadiri Maulid Nabi di Ciracas, Hadiahi Umroh pada Jamaah yang Ultah

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil memberikan hadiah umroh pada salah satu warga Jakarta Timur. Hadiah itu diberikan kala Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, hadiri acara Maulid Nabi di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024) siang.

Hadiah itu diberikan saat Ridwan Kamil selesai memperkenalkan diri pada jamaah yang mayoritas ibuz-ibu. Setelah itu, ia pun bertanya apakah ada yang ulang tahun hari ini pada para peserta.

"Ibu-ibu di sini, para ustadzah, ada yang ulang tahun hari ini? Ada yang ultah, yang di atas ada? Coba beridiri yang ultah? Coba ibu yang disebelahnya cek KTP-nya betul enggak? Pak Ridwan Kamil mau kasih hadiah. Coba cek dulu KTP-nya," kata Kang Emil.

Setelah itu, dirinya pun memberikan hadian ibadah umrah pada salah satu peserta yang ulang tahun. "Saya taat pada Bu Ustadzah. Ibu yang ultah, saya hadiahi umrah," ujar Ridwan Kamil.

Ia mengatakan, hadiah darinya hanya perantara Tuhan. Menurutnya, salah satu peserta itu telah ditakdirkan untuk bertamu ke "Rumah Allah."

"Ibu ini akan ke Baitullah, sudah ada tertulis ketetapan namanya di laulmahfudz, cuma dengan tangan dari hamba Allah yang namanya Ridwan Kamil, itu saja. Sebenarnya sudah ada, memang sudah takdir bu," tuturnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun berkelakar, hadiah itu diberikan lantaran adiknya memiliki travel umrah. "Jadi bisa diskon, bisa ngutang dulu bu, ke adik saya," ucap Kang Emil.