Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Ridwan Kamil Mendadak Jadi Pedagang Nasi Uduk di Duren Sawit

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |12:28 WIB
Momen Ridwan Kamil Mendadak Jadi Pedagang Nasi Uduk di Duren Sawit
Momen Ridwan Kamil jualan nasi uduk di Duren Swait (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mendadak jadi 'penjual' nasi uduk di Jalan Kelurahan 3, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aktivitas itu dilakukannya saat menghadiri acara Sapa Warga Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Nasi uduk yang sempat ia buatkan ditawarkannya kepada warga dan para relawan yang hadir. "Nasi uduk ikan tongkol, sambil duduk kita ngobrol," kata Ridwan Kamil sambil berpantun.

Mantan orang nomor satu di Jawa Barat itu juga sempat menyajikan sendiri nasi uduk buatan Mak Kis untuk disantapnya. Sambil sarapan, Ridwan Kamil membuka membuka sesi curahan hati (curhat) hari itu.

Dalam sesi curhat, Mak Kis, sang penjual nasi uduk asli, meminta Ridwan Kamil untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Pasalnya, kenaikan harga kerap kali membuatnya memangkas margin.

"Harga jual nasi uduk segitu-gitu aja. Kalau saya naikin karena harga bahannya naik pembeli pada kaget. Tolong Pak Ridwan solusinya dihadirkan. Kalau boleh, saya juga ingin dapat tambahan modal," ucap Mak Kis.

Sementara, Ketua RT setempat, Marjen, ikut menyampaikan curahan hatinya. Menurutnya, saat ini banyak warganya yang mengeluhkan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang banyak dinonaktifkan. "Saya berharap Pak Ridwan Kamil bisa melanjutkan KJP karena ini bagus buat warga Jakarta yang kurang mampu," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement