Momen Ridwan Kamil Mendadak Jadi Pedagang Nasi Uduk di Duren Sawit

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mendadak jadi 'penjual' nasi uduk di Jalan Kelurahan 3, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aktivitas itu dilakukannya saat menghadiri acara Sapa Warga Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Nasi uduk yang sempat ia buatkan ditawarkannya kepada warga dan para relawan yang hadir. "Nasi uduk ikan tongkol, sambil duduk kita ngobrol," kata Ridwan Kamil sambil berpantun.

Mantan orang nomor satu di Jawa Barat itu juga sempat menyajikan sendiri nasi uduk buatan Mak Kis untuk disantapnya. Sambil sarapan, Ridwan Kamil membuka membuka sesi curahan hati (curhat) hari itu.

Dalam sesi curhat, Mak Kis, sang penjual nasi uduk asli, meminta Ridwan Kamil untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Pasalnya, kenaikan harga kerap kali membuatnya memangkas margin.

"Harga jual nasi uduk segitu-gitu aja. Kalau saya naikin karena harga bahannya naik pembeli pada kaget. Tolong Pak Ridwan solusinya dihadirkan. Kalau boleh, saya juga ingin dapat tambahan modal," ucap Mak Kis.

Sementara, Ketua RT setempat, Marjen, ikut menyampaikan curahan hatinya. Menurutnya, saat ini banyak warganya yang mengeluhkan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang banyak dinonaktifkan. "Saya berharap Pak Ridwan Kamil bisa melanjutkan KJP karena ini bagus buat warga Jakarta yang kurang mampu," ungkapnya.