Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sedan Mewah BMW Terbalik Usai Tabrak Separator Busway

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |14:39 WIB
Sedan Mewah BMW Terbalik Usai Tabrak Separator Busway
Mobil BMW M4 Coupe terbalik usai tabrak separator busway (Foto : Instagram/@jakartaselatan24jam)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu (13/10/2024), melibatkan mobil sedan mewah merek BMW, usai menabrak separator busway. Akibatnya, mobil pun ringsek dan nangkring dalam posisi terbalik di atas separator tersebut.

"Kecelakaan di kawasan Duren Tiga tadi tak ada korban jiwa, korban selamat," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Yunita Natalia Rungkat pada wartawan, Minggu (23/10/2024).

Dia menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Hajjah Tutty Alawiyah arah Utara atau Plaza Basmar, kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada, Minggu sekira pukul 10.00 WIB. 

Awalnya, kendaraan Sedan BMW M4 Coupe dengan nomor polisi B 2161 yang dikemudikan oleh FF melaju dari Selatan ke arah Utara.

"Karena kurang hati-hati dan kurang konsentrasi sehingga oleng kekanan dan menabrak separator Busway hingga kendaraan Sedan BMW M4 Coupe NRKB B 2161 terbalik melintang posisi ban di atas," tuturnya.

Akibat peristiwa itu, kata dia, kendaraan tersebut mengalami kerusakan berat. Namun, tak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut.

Adapun kecelakaan tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @jakartaselatan24 jam. Dalam postingan gambar dan video, mobil sedan berwarna hitam itu tampak nangkring dalam posisi terbalik di tengah separator busway.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement