Sedan Mewah BMW Terbalik Usai Tabrak Separator Busway

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu (13/10/2024), melibatkan mobil sedan mewah merek BMW, usai menabrak separator busway. Akibatnya, mobil pun ringsek dan nangkring dalam posisi terbalik di atas separator tersebut.

"Kecelakaan di kawasan Duren Tiga tadi tak ada korban jiwa, korban selamat," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Yunita Natalia Rungkat pada wartawan, Minggu (23/10/2024).

Dia menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Hajjah Tutty Alawiyah arah Utara atau Plaza Basmar, kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada, Minggu sekira pukul 10.00 WIB.

Awalnya, kendaraan Sedan BMW M4 Coupe dengan nomor polisi B 2161 yang dikemudikan oleh FF melaju dari Selatan ke arah Utara.

"Karena kurang hati-hati dan kurang konsentrasi sehingga oleng kekanan dan menabrak separator Busway hingga kendaraan Sedan BMW M4 Coupe NRKB B 2161 terbalik melintang posisi ban di atas," tuturnya.

Akibat peristiwa itu, kata dia, kendaraan tersebut mengalami kerusakan berat. Namun, tak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut.

Adapun kecelakaan tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @jakartaselatan24 jam. Dalam postingan gambar dan video, mobil sedan berwarna hitam itu tampak nangkring dalam posisi terbalik di tengah separator busway.

(Angkasa Yudhistira)