Blusukan di Pasar Madrasah Jakbar, Atalia Beli Bawang Merah hingga Minum Jamu Kunyit Asam

JAKARTA - Atalia Praratya, istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, melakukan blusukan dengan mendatangi warga yang berada di Pasar Madrasah, Duri Kosambi, Jakarta Barat, Minggu (13/10/2024) siang.

Kedatangan Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 itu, disambut hangat oleh para warga serta para pedagang di pasar Madrasah. Kehadiran Atalia pun juga atas undangan dari Anggota legislatif terpilih dari partai Golkar, Erwin Aksa.

Atalia nampak akrab dengan para pedagang, dan berinteraksi langsung di lokasi. Ia juga mengunjungi beberapa pedagang sayuran, dan membeli beberapa dagangan, salah satunya membeli bawang merah.

"Ibu aku mau beli bawang merah ya. Tolong dibungkus ya bu. Makasih ya bu," ucap Atalia.

Pedagang sayur tersebut pun tak menyangka, bahwa Atalia mampir ke tempat jualannya itu. " Istri Kang Emil ini ya, ya Allah, makasih ibu sudah mau belanja. Ini bawang merahnya ibu. Semoga Kang Emil jadi Gubernur, Amin," ucap Pedagang sayur itu.

Selain menghampiri para pedagang sayur, Atalia pun juga menghampiri penjual jamu gendong yang berada di sekitar pasar Madrasah. Ia membeli segelas jamu kunyit asam. "Ibu aku mau jamu ya, seger ini minum jamu. Biar kita terus sehat harus minum jamu ya," ucap Atalia.

Setelah menyapa para warga di sekitar pasar, Atalia pun menghadiri acara yang digagas Erwin Aksa yang dihadiri oleh para ibu - ibu. Atalia berharap para warga Jakarta dapat memilih pemimpin yang memiliki pengalaman dan ilmu yang telah dimiliki oleh Pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).