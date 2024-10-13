Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Ungkap Prabowo Harap Ridwan Kamil Bisa Bantu Urus Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:19 WIB
Suswono Ungkap Prabowo Harap Ridwan Kamil Bisa Bantu Urus Jakarta
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono mengungkap bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto berharap Ridwan Kamil (RK) bisa membantu mengurus Jakarta.

Terlebih, kata Suswono, RK yang merupakan pasangannya itu dinilai sebagai sosok yang mampu membangun Jakarta sebagai kota global.

"(RK) Diminta sekarang oleh Pak Prabowo untuk ke Jakarta. Apa sebetulnya misinya? Yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah karena dia ahli tata kota. Saya ingin membenahi perumahan kumuh di Jakarta," kata Suswono saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Dengan latar belakang sebagai Arsitek, kata Suswono, Ridwan Kamil dinilai dapat membenahi tata letak kota Jakarta. Salah satunya adalah dengan membenahi perumahan kumuh.

"Misi utamanya pak Ridwan Kamil adalah membenahi perumahan kumuh di Jakarta," katanya.

Selain itu, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) juga bakal membangun perumahan vertikal, memperbanyak ruang terbuka hijau, dan menciptakan kebahagiaan bagi warga Jakarta.  

(Fakhrizal Fakhri )

      
