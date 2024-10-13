Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Riverway yang Lintasi 13 Sungai di Jakarta, Kang Emil: Gagasannya Tetap Relevan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:26 WIB
Soal <i>Riverway</i> yang Lintasi 13 Sungai di Jakarta, Kang Emil: Gagasannya Tetap Relevan
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji transportasi di atas sungai di Jakarta atau riverway untuk pemecah kemacetan. Ia menilai, gagasan terkait riverway masih relevan, hanya saja kriteria dari sungai yang dilintasi masih dilakukan pendalaman.

"Iya itu masih dikaji, dari 13 itu mana yang memadai. Gagasannya tetap relevan, hanya satu atau berapa dari 13 masih dikaji," kata Ridwan saat ditemui di daerah Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024). 

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil bicara peluang kali di BKT digunakan untuk riverway. Menurutnya, BKT masih terjadi pendangkalan lantaran tidak dilakukan pengerukan secara rutin. 

"Salah satunya tadi ada masukan, waktu zaman Pak Ahok itu pengerukan itu rutin. Nah sekarang saya nggak lihat ada ekskavator ya sehingga terjadi pendangkalan," ujar RK. 

"Nah harusnya BKT ini bisa lebih dalam lagi, nanti kita sempurnakan SOP-nya ya. Ya nanti dikaji dulu, gagasan itu (riverway) kan datang dari zaman Pak Sutiyoso di rute-rute yang memungkinkan, di mana yang memungkinkan itu masih dikaji," tambahnya.

 

