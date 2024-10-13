Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dorong Kepulauan Seribu Jadi Destinasi Global, Kang Emil: Ala-Ala Disneyland Atau Universal Studio

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:30 WIB
Dorong Kepulauan Seribu Jadi Destinasi Global, Kang Emil: Ala-Ala Disneyland Atau Universal Studio
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mendorong Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata global. Nantinya, kabupaten di utara Jakarta itu akan menjadi semi destinasi Disneyland Park hingga Universal Studio.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam sambutannya di acara Diskusi dan Ngopi Bareng Relawan Pengusaha Pejuang Baru, di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

"Kepulauan Seribu itu sedang kita dorong. Beberapa pulau itu kita jadi destinasi wisata global, ala-ala Disneyland ala-ala Universal Studio itu nanti ada di sana," kata Kang Emil.

Atas dasar itu, Kang Emil berharap sarana transportasi untuk menunjang ke Kepulauan Seribu bisa diperbaiki. Menurutnya hal itu bisa terealisasi, apalagi stasiun MRT tengah dibangun hingga Ancol, Jakarta Utara.

"Makanya saya bilang, kalau itu jadi tolong terminalnya yang keren. Dibikin kayak semi opera house. Nah jadi ikon kota. Karena stasiun MRT juga ujungnya di Ancol. Kebayang ga, kita naik MRT berhenti di Ancol, naik ke atas terminal Kepulauan Seribu," tutur Kang Emil.

Nantinya, kata Kang Emil, akan memiliki resort seperti Maldive. "Kedua destinasi yang sifatnya bayar tiket, ala-ala Disneyland ala-ala itu," tutur Kang Emil.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177864/lisa-n7XO_large.jpg
Lisa Mariana Akan Diperiksa sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement