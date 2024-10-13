Dorong Kepulauan Seribu Jadi Destinasi Global, Kang Emil: Ala-Ala Disneyland Atau Universal Studio

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mendorong Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata global. Nantinya, kabupaten di utara Jakarta itu akan menjadi semi destinasi Disneyland Park hingga Universal Studio.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam sambutannya di acara Diskusi dan Ngopi Bareng Relawan Pengusaha Pejuang Baru, di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

"Kepulauan Seribu itu sedang kita dorong. Beberapa pulau itu kita jadi destinasi wisata global, ala-ala Disneyland ala-ala Universal Studio itu nanti ada di sana," kata Kang Emil.

Atas dasar itu, Kang Emil berharap sarana transportasi untuk menunjang ke Kepulauan Seribu bisa diperbaiki. Menurutnya hal itu bisa terealisasi, apalagi stasiun MRT tengah dibangun hingga Ancol, Jakarta Utara.

"Makanya saya bilang, kalau itu jadi tolong terminalnya yang keren. Dibikin kayak semi opera house. Nah jadi ikon kota. Karena stasiun MRT juga ujungnya di Ancol. Kebayang ga, kita naik MRT berhenti di Ancol, naik ke atas terminal Kepulauan Seribu," tutur Kang Emil.

Nantinya, kata Kang Emil, akan memiliki resort seperti Maldive. "Kedua destinasi yang sifatnya bayar tiket, ala-ala Disneyland ala-ala itu," tutur Kang Emil.

(Fakhrizal Fakhri )