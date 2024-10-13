Pilwalkot Bekasi, Elektabilitas Paslon Adhianto-Harris Unggul

JAKARTA - Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei untuk tujuan mengukur dukungan masyarakat Kota Bekasi, Jawa Barat, terhadap tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada serentak 2024.

Direktur Eksekutif IDM Heru Supriyatno menyatakan, survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai preferensi dan persepsi publik menjelang Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. "Dari segi preferensi calon, 40,2% responden secara spontan menyatakan akan memilih pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe," kata Heru, Minggu (13/10/2024).

Kemudian, lanjut Heru, diikuti oleh 27,4% yang memilih pasangan Heri Koswara-Sholihin, dan 3,2% yang memilih pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni, sementara itu, senanyak 29,2% responden tidak memberikan pilihan.

Terkait iklan kampanye, sambung Heru, sebanyak 70,3% responden mengaku lebih banyak melihat iklan pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe, sementara 42,3% mengaku melihat iklan pasangan Heri Koswara-Sholihin, dan 7,8% melihat iklan pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni.

"Sebagian besar responden (38,7%) melaporkan melihat iklan di jalan, 24,2% di media sosial, sementara 37,1% mengaku tidak melihat iklan sama sekali. Ketika ditanya tentang kesan mereka terhadap iklan-iklan tersebut, 70,1% responden merasakan kinerja positif Tri Adhianto dan banyak mendengar nama beliau sebagai Walikota Bekasi," kata Heru.

"Sementara itu, sebanyak 16,1% merasakan sepak terjang Heri Koswara, dan 1,2% mengetahui tentang Uu Saeful sebagai Kadis Pendidikan," imbuhnya.

Ketika diminta untuk menilai pasangan calon yang dianggap mampu menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi, hasilnya sebanyak 64,9% responden memilih pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe.

Pasangan Heri Koswara-Sholihin hanya mendapatkan penilaian dari 29,2% responden, sedangkan pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni hanya mendapat 7,2% penilaian.

Lebih lanjut, IDM juga melakukan simulasi pemungutan suara tertutup menggunakan kartu suara. Perihal ini, responden diminta untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2024-2029.