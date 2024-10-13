Tiba di Bintaro, Cawagub Suswono Disambut Meriah Warga

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut satu, Suswono berkesempatan bersosialisasi kepada warga wilayah Bintaro, tepatnya di Jalan Madrasah, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2024). Setibanya di lokasi Suswono langsung disambut meriah oleh warga yang sudah lama menunggunya. Kemeriahan semakin bertambah dengan adanya penampilan ondel-ondel.

Sambil berjalan menuju tempat acara, warga tak henti bersalaman dan meminta foto bersama dengan mantan Menteri Pertanian RI itu. Dalam kesempatan tersebut, Suswono menyosialisasikan 8 program kerjanya bersama pasangannya yaitu Ridwan Kamil, jika terpilih di Pilgub Jakarta.

Suswono mengaku senang bisa berkunjung ke RW 12 tersebut, sebab jika dirinya tidak mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, pasti ia tidak memiliki kesempatan untuk berkunjung. "Sungguh senang ke sini jumpa saudara Betawi, yang Jawa juga," kata Suswono dalam sambutannya.

Suswono turut didampingi bersama Anggota DPRD Dapil 7, Ali Muhammad Johan yang terpilih dalam dua periode. Tentunya sebagai Cawagub, Suswono memiliki harapan dan visi misi untuk memperbaiki Jakarta lebih baik lagi.

"Pak Ali, kita sama-sama ingin punya niat baik bagaimana Jakarta agar lebih baik ke depan kalau di sini masih enak banyak tanaman tumbuhan coba ke Tambora aduh sempit banget, padet banget kumuh pula. Bahkan tidur aja shift-shiftan. Di sini enggak kan?" tanya Suswono kepada warga.

"Enggak," jawab para warga yang sudah memadati tempat acara.