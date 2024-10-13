Genjot Investasi di Jakarta, Kang Emil: Rezeki Itu Harus Dijemput Bukan Ditunggu

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bertekad akan menggenjot investasi di Jakarta. Untuk itu, ia berencana akan berkeliling guna mencari investor untuk berusaha di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam sambutannya di acara Diskusi dan Ngopi Bareng Relawan Pengusaha Pejuang Baru, di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024). Baginya, tugas seorang Gubernur itu menciptakan pekerjaan dan investasi.

"Nah, tugas saya sekarang memperbanyak pekerjaan dan investasi. Ini mohon maaf, waktu saya gubernur di provinsi sebelah, lima tahun, ranking satu investasinya. Karena saya punya prinsip, rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu," tutur Kang Emil.

Untuk itu, Kang Emil mengaku kerap berkeliling ke Jepang hingga Korea saat jadi Gubernur Jawa Barat untuk mencari investor. Atas dasar itu, ia menilai, gubernur tak bisa hanya duduk di Balai Kota untuk berharap investasi datang.

"Rejeki itu saya ulangi harus dijemput. Jadi saya datenglah ke Jepang, dapat hibah Rp300 miliar. Saya ketok pintu ke Korea, dapat hibah Rp500 miliar. Nggak bisa, duduk di balai kota berharap Jepang datang, ngasih hibah 300. Berharap Korea datang, kasih 500. Saya harus kesana," terang Kang Emil.

Kendati demikian, Kang Emil pun bertekad akan berkeliling mencari investor bila terpilih menjadi Gubernur DKJ. Apalagi, kata dia, potensi perdagangan di Jakarta akan hilanh setelah IKN resmi menjadi ibu kota.