INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung RIDO di Pilgub Jakarta, Pengusaha Pejuang Bersatu: Visi Misi Sangat Pro Pengusaha Muda

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:57 WIB
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendapat dukungan lagi dari kelompok masyarakat Jakarta. Salah satunya dari Pengusaha Pejuang Bersatu.

Dukungan itu dideklarasikan saat berdiskusi dan ngopi bersama Ridwan Kamil di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024) sore.

"Dari Calon Gubernur nomor urut 1, kita dari Pengusaha Pejuang Bersatu merasa visi misi sangat pro-pengusaha muda," kata Ketua Dewan Pembina Pengusaha Pejuang Bersatu, Ryan Haroen usai pertemuan.

Menurutnya, RIDO bisa memberi ruang bagi pengusaha untuk turut serta berkontrinusi membangun Jakarta. "Sangat membuka ruang bagi kita untuk berkontribusi dalam pembangunan kota Jakarta ke depan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ryan menyampaikan sejumlah aspirasi pada RIDO. Salah satunya, keberpihakan dan penyediaan akses pada pasar. Selain itu, ia berharap RIDO bisa mengeluarkan regulasi yang simpel. 

"Kita pengusahan tentunya kita butuh keberpihakan, kita butuh akses ke market, kita butuh regulasi yang memang tidak ribet dan benar-benar pengusaha itu butuh kecepatan sehingga kita dapat bersimbiosis dengan Pemprov DKI ke depannya," terang Ryan.

 

Halaman:
1 2
      
