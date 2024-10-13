Jaringan Pendukung: Kami Tenang, Ridwan Kamil-Suswono akan Melanjutkan Anies Baswedan

JAKARTA - Jaringan Pendukung Anies Baswedan yang hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur mengaku senang karena adanya pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam Pilkada Jakarta.

Salah satu pendukung Anies Baswedan yang berprofesi sebagai pengajar atau ustazah mengaku awalnya kecewa lantaran Anies Baswedan tak maju dalam Pilkada Jakarta. Namun saat mengetahui adanya pasangan RIDO, kekecewaan mereka pun luntur.

"Kami tadinya kecewa, Pak. Marah sekali bersama-sama jamaah, marah. Kita semua dikumpulkan, para ustazah, para ustaz diberikan pengarahan, karena sekarang pelanjut Pak Anies ada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono," ujarnya di atas panggung dalam acara Maulid Nabi Muhammad di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Sang ustazah pun berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat Jakarta bisa diselesaikan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Dia berharap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 itu menang dalam Pilkada Jakarta. "Saya cuma menyampaikan uneg-uneg pak, tolong nanti para ustazah dibina," kata dia.

Salah seorang warga bernama Erna mengaku mendapat pencerahan datang dalam acara Maulid Nabi Muhammad yang dihadiri Ridwan Kamil dan Suswono. Erna menegaskan dirinya bisa menghalau berita-berita tak benar mengenai Ridwan Kamil dalam acara maulid tersebut.

"Terbuka jadi pikiran kita. Tadinya kan ada berita-berita hoaks mengenai Pak Ridwan Kamil, setelah bertemu dan dikasih pandangan oleh para ustaz, terutama ustaz Muhammad Thamrin, ternyata program Pak Emil untuk Jakarta memang bagus, berarti berita-berita sebelumnya hanya hoaks dan hanya ingin menjatuhkan saja," kata warga Kampung Rambutan itu.

Ridwan Kamil sendiri menyebut maju sebagai calon gubernur Jakarta kali ini karena rido dari orang tua. Ridwan Kamil bercerita, dirinya pada 2016 sempat ditawarkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta namun dia tolak karena sang ibu tak merestui.