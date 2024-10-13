Ridwan Kamil Siapkan Program Jakarta Digital Academy, Tingkatkan Kualitas Pengusaha Muda

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas pengusaha di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil usai hadiri Diskusi dan Ngopi Bareng Relawan Pengusaha Pejuang Baru, di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

"Pelatihan-pelatihan kita akan bikin namanya Jakarta Digital Academy, kan ada 100 ribu anak muda," kata Kang Emil.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini menjelaskan, pelatihan itu ditujukan untuk mengembangkan kualitas para pengusaha muda.

"Itu bagian dari upaya-upaya agar usaha-usaha di awal ditingkatkan kualitasnya, berkembang usahanya oleh pelatihan dan juga ilmu digital," terangnya.

Selain itu, Kang Emil mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program penyediaan fasilitas co-working space gratis untuk Gen-Z.

"Ya kalau Gen Z ini rata-rata kan work from anywhere ya, makanya kenapa kita ada program gratis yang namanya co-working, termasuk fasilitasi apapun di situ," tuturnya.