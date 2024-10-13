Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Keceriaan Atalia Praratya Saat Sambut Warga Senam Bareng di Duri Kosambi 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |18:24 WIB
Begini Keceriaan Atalia Praratya Saat Sambut Warga Senam Bareng di Duri Kosambi 
Atalia Praratya (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Atalia Praratya, istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, menyapa warga Duri Kosambi. Bersama Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani, Athalia berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama ribuan warga di area parkir Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pada kegiatan tersebut, Atalia yang mengenakan baju senam berkelir putih dengan celana hitam dibalut kerudung biru, disambut meriah oleh ribuan peserta senam yang merupakan simpul Perempuan PAN. 

Di atas panggung, Athalia menyapa dan berinteraksi dengan para peserta yang sangat antusias menyambut anggota DPR RI yang baru dilantik tersebut.

"Hari ini senang sekali karena warga sangat antusias. Ribuan orang hadir di sini. Saya bersyukur pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung oleh PAN. Kita bergerak bersama-sama menyiarkan kebaikan," ujar Atalia, Minggu, 13 Oktober 2024. 

Kegiatan senam bersama berlangsung semarak, dengan ribuan ibu-ibu yang sebagian besar tergabung dalam Perempuan PAN. Disela-sela kegiatan, Atalia turut mengampanyekan kebaikan yang ditawarkan pasangan RIDO bagi kemajuan kota dan warga Jakarta. Salah satunya adalah warga Jakarta harus sehat pikiran maupun jasmaninya. 

"Masyarakat di sini senang sekali berolahraga dan kita ingin warga Jakarta sehat fisik, pikiran, dan juga imannya supaya bisa menjadi generasi Indonesia Emas. Ketika semuanya sehat, yakin lah kita bisa melakukan banyak kebaikan," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
