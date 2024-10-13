Sungai Cikeas Bakal Dijadikan Destinasi Sport Tourism

BEKASI – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 3, Tri Adhianto menggagas program pengembangan Sungai Cikeas sebagai destinasi sport tourism. Rencana tersebut pun menuai tanggapan positif dari warga dan komunitas lokal.

Setelah kegiatan susur Sungai Cikeas bersama masyarakat pekan 12 Oktober 2024, banyak pihak menyambut baik inisiatif yang dinilai dapat menghidupkan potensi wisata, ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan dan kualitas air di Kota Bekasi.

Ketua RT setempat, Manta Nurrahman (52), mengaku optimis dengan adanya program sport tourism, bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan.

"Tentu sangat antusias, ini nanti bikin UMKM dan pedagang sekitar ekonominya meningkat. Kita dukung program ini karena kalau sungainya bersih, kualitas airnya bagus, kesehatan warga juga lebih terjaga. Win-win solution, semua kena dampak positifnya," tuturnya, seperti dikutip, Minggu (13/10/2024).

Selain warga, komunitas pegiat lingkungan dan budaya juga menyatakan dukungannya. Deni Akil, Pendiri Kampung Pancasila (KAMPALA), menyatakan antusiasmenya terhadap rencana pengembangan Sungai Cikeas.

“Saya yakin itu bisa direalisasikan, terlebih kita tau sosok Mas Tri ini emang dari dulu peduli lingkungan, sering ikut kegiatan bersih-bersih sungai juga,” kata Deni.

Dirinya menekankan pentingnya menjaga kualitas air Sungai Cikeas untuk masa depan lingkungan Kota Bekasi. "Intinya, kami senang Pak Tri fokus pada pengembangan wisata yang sejalan dengan pelestarian lingkungan dan pemeliharaan kualitas air di sungai ini, tapi dengan adanya sport tourism, perhatian masyarakat terhadap kualitas air bisa meningkat. Ini bukan hanya soal pariwisata, tapi tentang menjaga kelestarian alam dan kesehatan warga," tuturnya.

Menanggapi antusiasme warga dan komunitas, Tri Adhianto yang berpasangan dengan Harris Bobihoe dalam Pilkada Kota Bekasi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan masyarakat.

"Dukungan warga dan komunitas sangat penting dalam mewujudkan program program seperti sport tourism yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan kesehatan. Kualitas air Sungai Cikeas menjadi prioritas utama dalam pengembangan ini, karena sungai yang bersih adalah cerminan kota yang sehat," ujar Tri Adhianto.