Ada Bakwan, Laksa hingga Ketupat Dalam Program Kerja Ridwan Kamil-Suswono

Ada nama nama makanan dalam program kerja Ridwan Kamil dan Suswono (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menawarkan delapan program kerja bersama dengan pasangannya Ridwan Kamil. Menariknya, program kerja itu diberi nama makanan tradisional seperti Laksa, Bakwan, Kue Putu, Petis, Asinan, Rujak, Ketupat hingga Semur.

Nama-nama makanan itu merupakan akronim dari program unggulan kreatif yang ditawarkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

Hal itu dibeberkan dalam acara sosialisasi kepada emak-emak dan Pemuda Karang Taruna di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan.

Dalam acara tersebut, Suswono turut didampingi oleh Ali Muhammad Johan sebagai anggota DPRD Dapil VII Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa ketua RT dan RW lah yang menjadi ujung tombak dalam pemerintahan daerah. Sebab mereka lah yang mengetahui persis warganya.

"Makanya nanti RT-RW akan diberikan nomor langsung kepada pak Gubernur, supaya laporannya cepat, tidak usah melalui lurah, camat atau wali kota, kepanjangan. Nanti, orang yang sakit keburu meninggal," ujar Suswono di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2024).

Bahkan jika ia dan Ridwan Kamil terpilih menjadi Gubernur dan Calon Gubernur DKI Jakarta, RW akan diberikan kesempatan untuk menentukan pembangunan sendiri di lingkungan RW-nya melalui alokasi anggaran RW Rp200 juta per tahun.

Bahkan, lanjutnya, pasangan RIDO akan menaikkan insentif RT-RW, Dasawisma, dan Jumantik.

"Intinya, program-program Pemprov DKI Jakarta yang baik akan diteruskan. Nanti juga akan ditraktir makanan, ada delapan makanan yang kami siapkan, yakni BAKWAN. Maksudnya singkatan, Bangun Kota Rawat Lingkungan. Supaya kotanya jadi indah, tidak kumuh lagi," ungkap Suswono.

Lalu, ada KUE PUTU yang merupakan Kemana Pun Irit dan Hemat Waktu: Optimalisasi transportasi publik yang hemat energi. Selanjutnya LAKSA– Pelatihan Siap Kerja: Program pelatihan untuk memperkuat kemampuan kerja masyarakat.

"Ini untuk karang taruna, nggak usah khawatir, nanti banyak pekerjaan. Kalau nanti pekerjaan susah, demo ke Balai Kota. Ibu-ibu juga boleh demo ke Balai Kota, bawa panci. Demo masak maksudnya," ucap Suswono disambut riuh tepuk tangan emak-emak.