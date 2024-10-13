Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapal Angkut 32 Penumpang Tenggelam di Kepulauan Seribu 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |19:25 WIB
Kapal Angkut 32 Penumpang Tenggelam di Kepulauan Seribu 
Kapal tenggelam di Kepulauan Seribu (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kapal mengangkut 32 orang penumpang di Perairan Pulau Air, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, dilaporkan tenggelam. Beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi. 

Dilansir dari akun Instagram resmi @humasjakfire peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (13/10/2024). Kapal Motor atau KM Salsabila tersebut mengalami kebocoran di perairan Selatan Pulau Air hingga perairan Pulau Payung. 

"Kapal KM Salsabila mengalami kebocoran di perairan selatan Pulau Air dan hanyut sampai ke perairan Pulau Payung," tulis keterangan @humasjakfire dikutip, Minggu (13/10/2024). 

Menerima informasi adanya peristiwa kapal bocor tersebut, petugas pemadam Jakarta lengkap dengan unit rescue boat untuk melakukan tindakan dengan menuju dari Pulai Karya ke lokasi kejadian. 

"Operasi penyelamatan dinyatakan selesai pukul 15.30 WIB dan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman untuk selanjutnya mendapat penanganan medis di RSUD Pramuka," pungkasnya. 

(Fakhrizal Fakhri )

      
