HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atalia Ungkap Pentingnya Desentralisasi untuk Penyelesaian Masalah Tanpa Menunggu Pusat

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |20:14 WIB
Atalia Ungkap Pentingnya Desentralisasi untuk Penyelesaian Masalah Tanpa Menunggu Pusat
Atalia Praratya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, Atalia Praratya menilai bahwa desentralisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dengan desentralisasi sebuah wilayah dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, tanpa harus menunggu pembiayaan dari pusat.

"Di masa sekarang desentralisasi ini menjadi satu hal yang penting sekali dilakukan," katanya saat blusukan menyapa warga di Kelurahan Kartini RW 7, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

"Mengapa? Ketika terjadi sebuah mungkin sebuah kejadian jalan rusak atau ada beberapa wilayah yang tidak punya air atau sebagainya, itu kan menunggu itu lama kalau harus ke provinsi dulu, maka mereka bisa secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan sendiri," sambungnya.

Perempuan yang akrab disapa Bu Cinta itu menilai, acap kali permasalahan di bawah menjadi tersendat, dan tidak selesai karena proses yang lama dari pusat.

"(Dengan desentralisasi) tidak harus menunggu dari pusat, jadi program-program bisa diajukan di awal proses nanti, sehingga nanti mereka bisa melaksanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing," katanya.

"Tentu saja beda keutuhannya dari wilayah satu dengan wilayah lainnya, jadi saya kira ini bisa tepat sasaran langsung dirasakan manfaatnya," sambungnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
