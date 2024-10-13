Sosialisasikan Program RIDO, Atalia: Kita Akan Perjuangkan Nasib

JAKARTA - Istri calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, Atalia Praratya menyosialisasikan sejumlah program suaminya bersama Suswono untuk Jakarta lima tahun ke depan. Bu Cinta -sapaan akrabnya- menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan nasib rakyat.

"Karena saya juga anggota DPR RI, kita akan perjuangkan nasib rakyat bersama sama," ujarnya saat blusukan menyapa warga di Kelurahan Kartini RW 7, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

"Jadi saya pun senang bisa hadir di sini, saya juga mendengar secara langsung apa kebutuhan dari masyarakat," sambungnya.

Adapun dalam blusukan itu, Bu Cinta berkolaborasi dengan Anggota DPRD Jakarta, Elva Fahri Qolbina.

"Saya sendiri hari ini berkolaborasi tentu saja untuk sosialisasi terkait dengan RIDO, alhamdulillah nampaknya antusias masyarakat juga kita rasakan. Sedikit banyak juga ada yang mengenal saya, khususnya, dan juga pak Ridwan Kamil," ucapnya.

"Jadi nampaknya mereka tidak merasa asing dengan pak Ridwan Kamil sehingga tinggal lebih diperkenalkan kembali terkait dengan apa jejak beliau dan program yang akan diusulnya," sambungnya.



(Fakhrizal Fakhri )