293 Organ Relawan Dukung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Sebanyak 6 Organ Relawan mendeklarasikan dukungan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) - Suswono di Kantor DPP Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (13/10/2024). Bertambahnya 6 sukarelawan itu, menambah daftar 293 organ relawan yang siap memenangkan pasangan RIDO.

"Total sudah mendaftar ada 293 relawan, sudah terverifikasi dan siap dideklarasikan," ujar Wakil Sekretaris Pemenang pasangan RIDO, Adhinusa kepada wartawan.

Pria yang akrab disapa Adhi ini menjelaskan, 6 organ relawan yang sore ini mendeklarasikan diri merupakan kalangan Religius, ibu-ibu dan kalangan pendukung Prabowo - Gibran di pilpres 2024.

Dia menargetkan, hingga hari pencoblosan 27 November akan ada 600 organ relawan Pendukung pasangan RIDO.

"Kita targetnya 600 totalnya dan ini juga bertambah terus kan karena kita juga ada proses verifikasi juga kan kita cek semua, yang sudah terverifikasi 293, kemarin baru ada tambahan lagi 47 organ Relawan, Relawan Jokowi, Relawan Prabowo, Relawan Gibran juga sudah bergabung," tuturnya.