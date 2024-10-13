Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Sawah Besar Nilai RK Cocok Jadi Gubernur Jakarta, Ramah dan Amanah

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |21:20 WIB
Warga Sawah Besar Nilai RK Cocok Jadi Gubernur Jakarta, Ramah dan Amanah
Warga dukung Ridwan Kamil-Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Warga di Kelurahan Kartini RW 7, Sawah Besar, Jakarta Pusat, menilai Ridwan Kamil sebagai tokoh yang cocok menjadi pemimpin Jakarta. Alasannya, kata dia, Kang Emil memiliki sifat yang ramah namun amanah.

"Harapan saya sebagai warga sini, kalau saya lihat sosok RK, tegas, amanah, mengayomi, bisa amanah, bisa memperhatikan masyarakat," kata warga bernama Ati saat ditemui di lokasi, Minggu (13/10/2024).

Perempuan berusia 32 tahun itu sangat berharap, Ridwan Kamil bersama Suswono bisa menjadi cagub dan cawagub yang memperhatikan rakyat kecil.

"Ya mudah mudahan bisa amanah, bisa dipercaya, ga lupa diri ketika udah naik ke atas," katanya.

Selain itu, Ati juga berharap jika Ridwan Kamil dan Suswono terpilih, keduanya dapat memastikan pendanaan warga miskin tepat sasaran.

"Saya kan namanya warga sini, saya kurang diperhatikan, saya orang susah, ga mampu, seharusnya diperhatikan, diperdulikan. Minta diperhatikan aja orang susah, dananya harus tepat sasaran," ucapnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177864/lisa-n7XO_large.jpg
Lisa Mariana Akan Diperiksa sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement