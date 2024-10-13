Warga Sawah Besar Nilai RK Cocok Jadi Gubernur Jakarta, Ramah dan Amanah

JAKARTA - Warga di Kelurahan Kartini RW 7, Sawah Besar, Jakarta Pusat, menilai Ridwan Kamil sebagai tokoh yang cocok menjadi pemimpin Jakarta. Alasannya, kata dia, Kang Emil memiliki sifat yang ramah namun amanah.

"Harapan saya sebagai warga sini, kalau saya lihat sosok RK, tegas, amanah, mengayomi, bisa amanah, bisa memperhatikan masyarakat," kata warga bernama Ati saat ditemui di lokasi, Minggu (13/10/2024).

Perempuan berusia 32 tahun itu sangat berharap, Ridwan Kamil bersama Suswono bisa menjadi cagub dan cawagub yang memperhatikan rakyat kecil.

"Ya mudah mudahan bisa amanah, bisa dipercaya, ga lupa diri ketika udah naik ke atas," katanya.

Selain itu, Ati juga berharap jika Ridwan Kamil dan Suswono terpilih, keduanya dapat memastikan pendanaan warga miskin tepat sasaran.

"Saya kan namanya warga sini, saya kurang diperhatikan, saya orang susah, ga mampu, seharusnya diperhatikan, diperdulikan. Minta diperhatikan aja orang susah, dananya harus tepat sasaran," ucapnya.



(Fakhrizal Fakhri )