Warga Sawah Besar Yakin RK-Suswono Bisa Pastikan Bantuan Warga Miskin Tepat Sasaran

JAKARTA - Warga di Kelurahan Kartini RW 7, Sawah Besar, Jakarta Pusat, meyakini bahwa pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bakal memastikan pendanaan bagi warga kurang mampu tepat sasaran.

"Saya kan namanya warga sini, saya kurang diperhatikan, saya orang susah, ga mampu, seharusnya diperhatikan, diperdulikan. Minta diperhatikan aja orang susah, dananya harus tepat sasaran," kata warga bernama Ati saat ditemui di lokasi safari politik istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya di Sawah Besar, Minggu (13/10/2024).

Wanita berumur 32 tahun itu juga menilai Ridwan Kamil sebagai tokoh yang cocok menjadi pemimpin Jakarta, karena memiliki sifat yang ramah namun amanah.

"Harapan saya sebagai warga sini, kalau saya liat sosok RK, tegas, amanah, mengayomi, bisa amanah, bisa memperhatikan masyarakat," katanya.

"Ya mudah-mudahan bisa amanah, bisa dipercaya, ga lupa diri ketika udah naik ke atas," sambungnya.