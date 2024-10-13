Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apresiasi Kepemimpinan Ridwan Kamil di Jabar, Warga Harap Bisa Bawa Jakarta Lebih Baik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |22:45 WIB
Apresiasi Kepemimpinan Ridwan Kamil di Jabar, Warga Harap Bisa Bawa Jakarta Lebih Baik
Warga harap Ridwan Kamil bisa bawa Jakarta lebih baik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kinerja Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mendapat apresiasi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu pun diharapkan bisa membawa Jakarta yang lebih baik.

Hal itu diungkapkan oleh Rosidah warga Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Menurutnya, kinerja Kang Emil sangat baik saat memimpin Jawa Barat.

"Pandangan saya mah bagus dia. Waktu jadi Gubernur Jawa Barat dia bagus kepemimpinannya," tutur Rosidah saat ditemui di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Rosidah pun optimis, Kang Emil bisa membawa Jakarta lebih baik lagi. Ia pun berharap, Kang Emil bisa mengatasi masalah klasik Jakarta, seperti banjir hingga macet.

"Ya benahi banjir, jalan juga jangan macet. Kan tiap hari orang kerja, anak sekolah kasihan kena macet," kata Rosidah.

Dengan rekam jejak Kang Emil yang gemilang, Rosidah berharap, mantan Wali Kota Bandung itu bisa menata Jakarta lebih baik.

"Insyaallah lebih baik lagi dah, Jakarta lebih baik lagi penataannya. Semoga lebih baik lagi ke depannya ya," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
