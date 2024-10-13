Penuhi Layanan Kesehatan, Timses RIDO Gelar Pengobatan Gratis di Ciracas

JAKARTA - Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono melalui Wakil Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Raden Gusti Arief menggelar pengobatan gratis kepada masyarakat di wilayah Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.

Sebanyak 150 warga mendapatkan layanan kesehatan gratis, seperti pemeriksaan tekanan darah hingga konsultasi kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Gusti Arief menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk kepedulian NasDem terhadap kesehatan masyarakat, terutama di Jakarta Timur. Hal ini sejalan dengan visi misi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung NasDem, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Jakarta.

“Ini adalah bukti nyata kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat, dan juga bagian dari misi kami untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai,” ujar Raden Gusti.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang merasakan manfaat dari layanan tersebut. Masyarakat pun berharap agar acara serupa dapat terus dilaksanakan.

“Alhamdulillah, antusiasme warga sangat baik. Kami berharap kegiatan ini bisa membantu warga mengenal lebih dalam program-program dari pasangan RIDO, yang tentu saja diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Jakarta,” tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )