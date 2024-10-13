Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penuhi Layanan Kesehatan, Timses RIDO Gelar Pengobatan Gratis di Ciracas

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |22:51 WIB
Penuhi Layanan Kesehatan, Timses RIDO Gelar Pengobatan Gratis di Ciracas
Layanan kesehatan Tim Pemenangan RK-Suswono (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono melalui Wakil Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Raden Gusti Arief menggelar pengobatan gratis kepada masyarakat di wilayah Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. 

Sebanyak 150 warga mendapatkan layanan kesehatan gratis, seperti pemeriksaan tekanan darah hingga konsultasi kesehatan. 

Dalam kesempatan tersebut, Raden Gusti Arief menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk kepedulian NasDem terhadap kesehatan masyarakat, terutama di Jakarta Timur. Hal ini sejalan dengan visi misi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung NasDem, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Jakarta.

“Ini adalah bukti nyata kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat, dan juga bagian dari misi kami untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai,” ujar Raden Gusti.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang merasakan manfaat dari layanan tersebut. Masyarakat pun berharap agar acara serupa dapat terus dilaksanakan.

“Alhamdulillah, antusiasme warga sangat baik. Kami berharap kegiatan ini bisa membantu warga mengenal lebih dalam program-program dari pasangan RIDO, yang tentu saja diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Jakarta,” tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177864/lisa-n7XO_large.jpg
Lisa Mariana Akan Diperiksa sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement