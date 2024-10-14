Bergerak ke Akar Rumput Menangkan RIDO, Relawan: Dengan Cara Santun

JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Penggalang Relawan Tim Pemenangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Arif Rahman meminta kepada seluruh relawan bergerak hingga akar rumput mensyosialisasikan program paslon RIDO. Hal itu dikatakan Arif dalam acara deklarasi Relawan Paslon RIDO di DPP Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

"Kita minta kepada rekan-rekan (relawan) semua untuk tetap mensosialisasikan keberadaan anda di bawah," ujar Arif dalam pidatonya.

Dia juga meminta kepada relawan agar selalu waspada terhadap tim paslon lain yang coba memasuki wilayahnya dengan cara yang tak sesuai aturan Pilkada, "Ingat jangan sampai di lingkungan anda sebagai relawan ini ada tim yang lain masuk ke sana dengan kecurangan," tuturnya

Dia menegaskan, bahwa pesta demokrasi warga Jakarta ini harus berjalan secara jujur adil. Maka dari itu relawan pun ditekankan agar mensosialisasikan program RIDO dengan santun dan tegas.

"Kita tidak mau dalam pilkada ini ada kecurangan nantinya. Kita ingin santun, ingin luber (langsung , umum, bebas , rahasia) ingin juga untuk adil kepada kita," ucapnya.

Dalam kesempatan itu ia juga meyakini kepada para relawan, kalau mendukung Paslon RIDO adalah pilihan yang tepat. Sebab nantinya aspirasi warga Jakarta akan diserap oleh Ridwan Kamil - Suswono untuk membawa perubahan positif bagi Jakarta.