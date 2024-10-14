Hadiri Maulid Nabi di Cipulir, Suswono Beri Santunan 100 Anak Yatim dan Duafa

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut satu, Suswono, menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H di Musala Nurul Hidayah, Cipulir, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2024). Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan santunan kepada anak yatim-piatu dan kaum duafa.

Saat tiba di lokasi, Suswono disambut dengan sejumlah warga dan pengurus acara Maulid Nabi untuk diarahkan menuju Musala Nurul Hidayah. Sebab, lokasinya cukup jauh dan berada di gang cukup sempit.

Kendati begitu, Suswono tetap bersemangat, meski itu menjadi lokasi ketiga yang dikunjunginya. Setiba di lokasi, warga yang memenuhi jalan langsung menyambutnya dan berebut untuk bersalaman dengan dirinya dan juga Hidayat Nur Wahid, yang turut mendampinginya.

Dalam kesempatan tersebut, Suswono kembali menyosialisasikan 8 program kerjanya bersama pasangannya yaitu Ridwan Kamil. Di mana salah satunya adalah program sekolah gratis, baik negeri maupun swasta.

"Nanti kita akan lanjutkan program sekolah gratis, tapi bukan cuma negeri aja, swasta juga kita gratisin. Tapi bukan swasta yang mahal ya," kata Suswono sambil tertawa dalam sambutannya di acara tersebut.

Hal tersebut mendapat sambutan positif dari para warga mengingat biaya sekolah swasta saat ini cukup tinggi. Oleh sebab itu, program sekolah gratis untuk swasta tertentu menjadi hal baik bagi sejumlah masyarakat.