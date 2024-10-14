Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Maulid Nabi di Cipulir, Suswono Beri Santunan 100 Anak Yatim dan Duafa

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |00:20 WIB
Hadiri Maulid Nabi di Cipulir, Suswono Beri Santunan 100 Anak Yatim dan Duafa
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut satu, Suswono, menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H di Musala Nurul Hidayah, Cipulir, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2024). Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan santunan kepada anak yatim-piatu dan kaum duafa.

Saat tiba di lokasi, Suswono disambut dengan sejumlah warga dan pengurus acara Maulid Nabi untuk diarahkan menuju Musala Nurul Hidayah. Sebab, lokasinya cukup jauh dan berada di gang cukup sempit.

Kendati begitu, Suswono tetap bersemangat, meski itu menjadi lokasi ketiga yang dikunjunginya. Setiba di lokasi, warga yang memenuhi jalan langsung menyambutnya dan berebut untuk bersalaman dengan dirinya dan juga Hidayat Nur Wahid, yang turut mendampinginya.

Dalam kesempatan tersebut, Suswono kembali menyosialisasikan 8 program kerjanya bersama pasangannya yaitu Ridwan Kamil. Di mana salah satunya adalah program sekolah gratis, baik negeri maupun swasta.

"Nanti kita akan lanjutkan program sekolah gratis, tapi bukan cuma negeri aja, swasta juga kita gratisin. Tapi bukan swasta yang mahal ya," kata Suswono sambil tertawa dalam sambutannya di acara tersebut.

Hal tersebut mendapat sambutan positif dari para warga mengingat biaya sekolah swasta saat ini cukup tinggi. Oleh sebab itu, program sekolah gratis untuk swasta tertentu menjadi hal baik bagi sejumlah masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/338/3075455/pedagang_terima_bantuan_gerobak_partai_perindo-5yQK_large.jpg
Terima Bantuan Gerobak Perindo dari Suswono, Pedagang di Rawa Buaya Optimis Lebih Berkembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/338/3075281/suswono_serahkan_bantuan_gerobak_dari_perindo-YAQ7_large.jpg
Suswono Serahkan Bantuan Gerobak UMKM Perindo di Rawa Buaya, Komitmen Dukung Ekonomi Mikro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074393/suswono-6jrQ_large.jpg
Bakal Selesaikan Masalah Jakarta, Suswono Berencana Akan Kunjungi Kampung Bayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074213/suswono-m7da_large.jpg
Elektabilitas Tinggi, Suswono: Perubahannya Masih Sangat Dinamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074104/cawagub_jakarta_suswono-5yX2_large.jpg
Tiba di Bintaro, Cawagub Suswono Disambut Meriah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071613/cawagub_jakarta_suswono-RSXh_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta, Suswono Janji Ciptakan Banyak Lapangan Kerja untuk Gen Z 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement