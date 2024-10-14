Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pastikan Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia, Kang Emil: IKN Baru Berfungsi Maksimal 30 Tahun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |01:00 WIB
Pastikan Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia, Kang Emil: IKN Baru Berfungsi Maksimal 30 Tahun
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyebut, Jakarta masih menjadi pusat Indonesia meskipun sudah ada Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan itu merespons upaya dalam menangani konsumsi rumah tangga Jakarta menurun.

Kang Emil, yang memiliki sapaan akrab Ridwan Kamil ini menilai, IKN akan berfungsi secara maksimal dalam rentang 25 hingga 30 tahun ke depan.

"Ya, Ibu Kota itu baru berfungsi maksimal dalam catatan saya dalam waktu 25-30 tahun. Sebelum waktu itu, jangan khawatir namanya Jakarta masih menjadi pusat Indonesia, khususnya pusat ekonomi," kata Kang Emil saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

Atas dasar itu, Kang Emil menilai, turunnya daya beli masyarakat itu merupakan fenomena nasional. Untuk itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini berkata, penanganan turunnya konsumsi rumah tangga harus diatasi secara nasional.

"Kalau namanya turun daya beli memang fenomena global yang nanti penanganannya harus dalam skala nasional. Karena terjadi nggak hanya di Jakarta, terjadi di seluruh Republik Indonesia," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement