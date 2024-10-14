Pastikan Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia, Kang Emil: IKN Baru Berfungsi Maksimal 30 Tahun

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyebut, Jakarta masih menjadi pusat Indonesia meskipun sudah ada Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan itu merespons upaya dalam menangani konsumsi rumah tangga Jakarta menurun.

Kang Emil, yang memiliki sapaan akrab Ridwan Kamil ini menilai, IKN akan berfungsi secara maksimal dalam rentang 25 hingga 30 tahun ke depan.

"Ya, Ibu Kota itu baru berfungsi maksimal dalam catatan saya dalam waktu 25-30 tahun. Sebelum waktu itu, jangan khawatir namanya Jakarta masih menjadi pusat Indonesia, khususnya pusat ekonomi," kata Kang Emil saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

Atas dasar itu, Kang Emil menilai, turunnya daya beli masyarakat itu merupakan fenomena nasional. Untuk itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini berkata, penanganan turunnya konsumsi rumah tangga harus diatasi secara nasional.

"Kalau namanya turun daya beli memang fenomena global yang nanti penanganannya harus dalam skala nasional. Karena terjadi nggak hanya di Jakarta, terjadi di seluruh Republik Indonesia," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )