Warteg Deklrasikan Dukungan untuk RK-Suswono di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Warga Tegal (Warteg) Jakwire mendeklarasaikan dukungannya kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilgub Jakarta.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) Jabodetabek Tafakurrozak mengatakan, masyarakat Tegal yang tergabung dalam komunitas 'warteg' menilai bahwa pasangan RIDO dapat menyerap aspirasi kalangan bawah, salah satunya pengusaha warteg.

"Dengan adayanya warga Tegal yang bisa menduduki (posisi) wagub ini, semoga ke depan itu citra Tegal bisa lebih baik dan lebih bagus, karena Tegal itu kan sebagai kota bahari, orangnya ulet, kemudian tidak putus asa, tahan banting, kemudian rata-rata menengah ke bawah," kata Tafakurrozak di Gedung Joeang, Jakarta, Minggu (13/10/2024).

"Jadi harapan kami dengan adanya warga Tegal, keturunan dan Warga tegal yang ada bisa menduduki wakil gubernur ini bisa mengaspirasi kepada warteg warteg yg ada di Jakarta ini," sambungnya.

Di sisi lain, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa mendapat dukungan dari masyarakat Tegal yang ada di Jakarta.

"Ya tentu secara pribadi saya sangat senang ya, karena bagaimanapun juga kebetulan saya juga berasal dari Tegal. Mereka rupanya juga sangat antusias ya untuk mendukung ada saudaranya dari Tegal yang kebetulan dijalankan jadi wakil gubernur," ucapnya.

