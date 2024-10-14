Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sudah Bikin 70 Masjid, Kang Emil: Di Jakarta Insyaallah Saya Bangun Juga 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |03:00 WIB
Sudah Bikin 70 Masjid, Kang Emil: Di Jakarta Insyaallah Saya Bangun Juga 
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bertekad akan membangun masjid di Jakarta. Hal itu didasari lantaran ia mendengar belum ada masjid karyanya yang belum dibangun di Jakarta.

Tekad itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat hadiri Peringatan Maulid Nabi yang digelar di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024). Tekad itu bermula kala ia menyinggung wasiat sang ayah untuk membangun masjid.

"Kalau ayah saya wasiatnya tolong jangan berhenti membangun masjid. Maka Alhamdulillah Allah memberikan takdir keilmuwan arsitek berimajinasi, sudah lebih dari 70 masjid dalam hidup saya, saya bangun. Paling jauh di Palestina," kata Kang Emil dalam sambutannya.

Ia berkata, masjid Syekh Ajlin yang beridiri di Gaza, Palestina telah diresmikan olehnya pada 2022 silam. Ia bercerita, masjid itu dibangun atas permintaan dari warga Gaza.

"Saya cek minggu ini masih berdiri tegak. Alhamdulillah. Karena saat ini itu ada di zona perang. Itu paling jauh Bu, dakwah saya adalah membangun infrastruktur dakwah," tutur Kang Emil.

 

1 2
      
