Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Rumah Ludes Terbakar di Otista Jaktim, Diduga Korsleting Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |06:12 WIB
5 Rumah Ludes Terbakar di Otista Jaktim, Diduga Korsleting Listrik
Ilustrasi Kebakaran. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Lima rumah di Jalan Otista Raya, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar pada Senin (14/10/2024) dini hari. Pemadaman selesai sekira pukul 04.05 WIB.

"Objek lima rumah tinggal. Situasi pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Belasan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik.

"Pengerahan 15 unit dan 75 personel. Dugaan penyebab konsleting listrik. Diduga pada pukul 01.45 WIB konsleting listrik di ruang tamu rumah pemilik mengetahui api sudah membesar dari ruang tamu, dan warga segera menghubungi damkar," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement