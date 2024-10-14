5 Rumah Ludes Terbakar di Otista Jaktim, Diduga Korsleting Listrik

JAKARTA - Lima rumah di Jalan Otista Raya, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar pada Senin (14/10/2024) dini hari. Pemadaman selesai sekira pukul 04.05 WIB.

"Objek lima rumah tinggal. Situasi pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Belasan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik.

"Pengerahan 15 unit dan 75 personel. Dugaan penyebab konsleting listrik. Diduga pada pukul 01.45 WIB konsleting listrik di ruang tamu rumah pemilik mengetahui api sudah membesar dari ruang tamu, dan warga segera menghubungi damkar," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)