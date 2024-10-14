Bakal Selesaikan Masalah Jakarta, Suswono Berencana Akan Kunjungi Kampung Bayam

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Suswono bertekad akan menuntaskan segala persoalan di Jakarta, termasuk Kampung Bayam, Jakarta Utara. Ia pun berencana akan kunjungi Kampung Bayam dalam waktu dekat.

"Iya nanti, memang sudah ada rencana sih. Nanti memang akan kita coba. Ini memang padat sekali mungkin nanti tinggal waktunya akan diatur," terang Suswono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Suswono mengatakan, dirinya akan mencari tahu segala masalah di Jakarta, termasuk Kampung Bayam. Kendati demikian, ia akan belanja masalah di Kampung Bayam.

"Ya, yah tentu saja semua persoalan-persoalan yang terkait dan muncul di Jakarta ini tentu kami akan tahu akar masalahnya dulu. Untuk tahu akar masalahnya kan harus ada interaksi. Kita dengarkan, biasanya konflik-konflik sosial yang muncul karena aspek ketidakadilan. Maka nanti kita duduk bareng aja itu istilahnya," katanya.

Apalagi, kata Suswono, masalah itu bisa dicarikan titik tengah bila memegang kewenangan. "Apalagi nanti diberikan kewenangan ya. Pasti dengan duduk bareng, persoalannya apa, akar masalahnya apa sepanjang niatnya baik untuk mencari keadilan pasti ketemu," kata Susowono.

"Saya sudah beberapa kali lah dalam persoalan-persoalan yang pernah saya hadapi tapi ketika ukurannya adalah keadilan biasanya selesai," tandasnya.



(Fakhrizal Fakhri )