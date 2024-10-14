Suswono Tegaskan Tak Akan Jadi Ban Serep RK: Tugas Saya Menghijaukan Jakarta

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Suswono menyebut akan menerima tugas strategis bila mana terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta di pilkada 2024. Dia menegaskan kalau Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) telah memberikan dia tugas strategis.

"Saya sebagai wakil gubernur kira-kira apakah akan jadi ban serap kan gitu ya, saya jelaskan ya bahwa Pak Emil itu tidak demikian," ucap Suswono di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, tugas untuknya telah menanti seperti menghijaukan Jakarta melalui penanaman pohon. Lalu soal ketahanan pangan juga akan mejadi fokus yang akan dibenahi.

"Pak Emil itu bahkan sudah memerintahkan saya nanti kalau Allah takdirkan jadi tugas untuk menghijaukan Jakarta, tugas untuk mengamankan pangan," tuturnya.

Selain itu, dirinya juga akan aktif blusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Keluhan masyarakat itu tentunya akan diolah kembali demi membawa Jakarta ke arah yang lebih positif.

"Tugas untuk sosialisasi kemasyarakatan ya itu akan ditugaskan ke saya ya. Jadi lebih mendiskusikan itu sih, karena program-program apa saja yang akan dilakukan," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)