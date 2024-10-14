Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Muzani Sebut Ada Menteri Jokowi yang Dapat Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |16:51 WIB
Muzani Sebut Ada Menteri Jokowi yang Dapat Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran 
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa ada beberapa nama menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan duduk kembali menjadi menteri pada kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Ada beberapa nama yang sekarang duduk sebagai menteri kemudian kembali menduduki pada pos yang sama atau berbeda," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurut Muzani, ada nama-nama menteri di era Jokowi yang dinilai kinerja bagus untuk kembali menjabat sebagai menteri di era Prabowo.

"Ada beberapa nama yang cukup competible cukup bagus untuk duduk kembali sebagai menteri," kata Muzani.

Muzani tidak merinci siapa-siapa saja menteri di era Jokowi yang akan kembali menjabat menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Halaman:
1 2
      
