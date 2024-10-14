Pria Nekat Lompat dari Flyover Ciputat, Nyangkut di Kabel

TANGERANG SELATAN - Seorang pria nekat lompat dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (14/10/2024). Kejadian itu viral setelah diunggah ke salah satu akun media sosial.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi sekira pukul 13.45 WIB. Aksi pria tersebut membuat heboh para pengendara yang melintas. Beruntung nyawanya masih tertolong usai tubuhnya sempat nyangkut di jaringan kabel.

Korban diketahui berinisial F (30). Diduga, dia mengalami gangguan kejiwaan.

Petugas kepolisian yang datang lantas membawa korban ke rumah sakit guna penanganan medis.

"Personel yang tiba di TKP memastikan Korban masih dalam keadaan hidup, kemudian membawa korban ke RS Sari Asih Ciputat guna mendapat perawatan," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas MS Arifin melalui Kasie Humas Bripka Suryadi.