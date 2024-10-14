Suswono Ungkap RT Akan Jadi Tim Detektif Pencari Siswa Putus Sekolah di Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) berencana membuat tim Detektif dengan tugas mencari anak-anak yang putus sekolah di Jakarta. Adanya usulan program baik itu, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono mengatakan tim tersebut akan diisi oleh para Rukun Tetangga (RT) di tiap daerah.

"Saya kira cukup dengan RT itu. RT kan sebagai penanggung jawab apa yang terjadi pada warganya makanya nanti ada hotline langsung RT," ujar Suswono kepada wartawan di Tanggerang Selatan, Senin (14/10/2024).

Secara teknis, jajarannya di pusat akan menerima laporan dari RT bila menemui adanya anak yang putus sekolah. Laporan dari RT itulah yang akan segera ditindaklanjuti, agar sang anak bisa kembali bersekolah.