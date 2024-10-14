Peduli Sesama, JKI-GKPR Sambangi Rumah Singgah di Cengkareng

JAKARTA – Gerakan Kesadaran Peperangan Rohani (GKPR) menyambangi Rumah Singgah Nuansa Kasih, di Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan anak-anak yang kurang beruntung saat ini ditampung di rumah singgah tersebut.

Pimpinan Rumah Singgah Nuansa Kasih, Margareth mengungkapkan rasa syukur atas perhatian dari GKPR Jakarta terhadap anak-anak yang nasibnya kurang beruntung, dimana mereka tidak mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orangtuanya.

“Bahkan ada juga dari mereka yang tidak mengenal orangtuanya, dan saat ini mereka tinggal di rumah singgah untuk kelangsungan hidup serta menimba ilmu,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

Oleh karena itu, dia berharap JKI-GKPR terus menjadi sahabat dan bergandengan bersama anak-anak terlantar di Rumah Singgah Nuansa Kasih.

“Dan kami berterimakasih kepada JKI-GKPR, khususnya Rafly Rinaldi serta Pembina GKPR Hengky Jita yang menerima keluhan kami,”pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pembina GKPR, Hengky Jita mengajak kepada anak-anak Rumah Singgah Nuansa Kasih untuk rajin menuntut ilmu di sekolah.

“Anak-anak di Rumah Singgah Nuansa Kasih agar jangan memikirkan pakaian, tempat tinggal maupun makan,” ujar Henky.