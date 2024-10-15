Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Tambora, 21 Unit Pemadam dan 105 Petugas Diterjunkan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |06:47 WIB
Kebakaran Rumah di Tambora, 21 Unit Pemadam dan 105 Petugas Diterjunkan
Kebakaran melanda rumah di Tamobra (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Rumah tinggal di Jalan Kalianyar II, RT 12/RW 02, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Informasi tersebut diunggah akun Instagram @humasjakfire, Selasa (15/10/2024).

"Menindaklanjuti laporan tersebut, #PemadamJakarta segera meluncur ke TKP. Operasi pemadaman dimulai pukul 01.28 WIB dan lokalisir berhasil dilakukan pada 02.22 WIB," ujar petugas seperti dikutip.

Kemudian sekira pukul 02.35 WIB, operasi pemadaman masuk ke tahap pendinginan.

Dalam memadamkan kobaran api, sebanyak 21 unit mobil pemadam gabungan yang terdiri dari 17 unit dari Jakarta Barat; 2 unit dari Jakarta Pusat; dan 2 unit dari Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, serta 105 personel dikerahkan dalam operasi pemadaman tersebut.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
