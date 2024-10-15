Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timses: Program RIDO Rp200 Juta per RW Relevan Dibutuhkan Warga Jakarta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |10:46 WIB
Timses: Program RIDO Rp200 Juta per RW Relevan Dibutuhkan Warga Jakarta
Timses RIDO
A
A
A

JAKARTA - Koordinator pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Partai NasDem Jakarta Raden Gusti Arief menyampaikan salah satu program pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yakni setiap RW di Jakarta mendapat dana sebesar Rp200 juta setiap tahunnya. Anggaran ini nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan hingga pengadaan fasilitas di setiap RW.

"Ini merupakan program yang sangat relevan bagi warga Jakarta, dengan adanya anggaran Rp200 juta per RW, masyarakat bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan wilayah mereka, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya serta kegiatan UMKM atau pun kepemudaan," kata Gusti Arief, saat kegiatan Tasyakuran dapil dan Serap Aspirasi di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Tasyakuran ini digelar untuk mendoakan pasangan RIDO yang diusung oleh Partai NasDem memenangkan Pilgub Jakarta 2024. Warga nampak antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dapat membawa perubahan nyata bagi Jakarta di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Gusti Arief juga mendengarkan aspirasi masyarakat untuk nantinya diperjuangkan bersama pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. 

"Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Kami ingin memastikan suara rakyat Jakarta didengar dan diprioritaskan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
