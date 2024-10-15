Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Tambora, Ibu dan dua Anak Meninggal dalam Kondisi Berpelukan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |12:24 WIB
Kebakaran Tambora, Ibu dan dua Anak Meninggal dalam Kondisi Berpelukan
Kebakaran Tambora
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda rumah tinggal di Jalan Kalianyar II, RT 12/RW 02, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (15/10/2024) dini hari. Dilaporkan 5 orang tewas dalam peristiwa itu.

Salah satu warga Enos (52) menjelaskan, seorang ibu bernama Aryanti (40) ditemukan tewas dalam kondisi memeluk dua anaknya yakni Asgar (13) dan Yoka (12). Dipeluknya dua anak itu kata Enos diketahui oleh tim pemadam kebakaran.

"Dua anaknya (tinggal) di sini, mereka meninggal pun berpelukan, dalam keadaan berpelukan. Jadi ini sama dua orang anaknya. orang pertama yang menemukan (dalam kondisi berpelukan) tim pemadam," kata Enos kepada wartawan.

Enos mengatakan kalau korban bersama dua anaknya sudah tinggal puluhan tahun di wilayah Kalianyar. Korban kata dia merupakan sosok pekerja keras.

"Namanya ibu Ari karena dia memang sibuk kerja, karena orang tua tunggal ya dia punya dia putra. Sama suaminya sudah bercerai, jadi tulang punggung keluarga, tapi orangnya cukup baik," ujarnya.

Apapun detik-detik peristiwa menenggang itu diceritakan Enos ketika dia sedang asik menonton televisi. Pada dini hari sekitar pukul 01.30 WIB dirinya mendengar teriakannya warga dan suara gonggong anjing.

 

Halaman:
1 2
      
