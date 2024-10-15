Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Operasi Zebra Jaya, 194 Pelanggar Lalin Ditindak Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |17:14 WIB
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya, 194 Pelanggar Lalin Ditindak Polisi
Ilustrasi Operasi Zebra (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hari pertama Operasi Zebra Jaya 2024, Polda Metro Jaya menemukan 194 pelanggar di Wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebanyak 164 diberikan teguran.

"Dari 194 pelanggar, sebanyak 164 diberikan teguran," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024).

Ade menjelaskan, untuk jenis pelanggaran roda dua terbanyak ada pada penggunaan helm yang tidak sesuai standar SNI yaitu ada 74 pelanggar, melawan arus ada 72 pelanggar. "Sementara untuk melanggar marka ada 15 pelanggar dan pelanggar lain-lainnya sebanyak 23 pelanggar," ujarnya.

Jenis pelanggaran kendaraan roda empat yang paling banyak yakni penggunaan sabuk pengaman ada 10 pelanggar. Ade Ary juga menambahkan, selama periode Operasi Zebra Jaya telah melakukan kegiatan preemtif, imbauan, edukasi, dan penyuluhan penyebaran pemasangan pamflet.

"Ada 307 kegiatan penyuluhan dan penyebaran dan pemasangan spanduk, leaflet, sticker maupun bilboard selama Operasi Zabra Jaya," imbuhnya.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.939 personel gabungan dalam Operasi Zebra Jaya 2024 yang dilaksanakan mulai Senin 14 Oktober 2024. 

"Jumlah total personel gabungan Operasi Zebra Jaya 2.939," pungkasnya.
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079771/razia-D8j5_large.jpg
Melonjak, 92.300 Kendaraan Kena Razia Operasi Zebra Jaya 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/340/3074544/operasi_zebra_2024-WEOK_large.jpg
Gelar Operasi Zebra, Polisi Sasar Pengendara Anak di Bawah Umur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074258/polisi_gelar_operasi_zebra-Qa9f_large.jpeg
Polisi Gelar Operasi Zebra Hari Ini, Berikut Jenis Pelanggaran yang Disasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2893884/2-402-kendaraan-di-jakarta-kena-tilang-operasi-zebra-jaya-2023-176lg8VsnK.jpg
2.402 Kendaraan di Jakarta Kena Tilang Operasi Zebra Jaya 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2893731/dua-minggu-operasi-zebra-jaya-2023-polisi-klaim-persentase-laka-lantas-di-depok-turun-33-A68gT4WZpy.jpg
Dua Minggu Operasi Zebra Jaya 2023, Polisi Klaim Persentase Laka Lantas di Depok Turun 33%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/338/2892961/operasi-zebra-jaya-parkir-liar-hingga-lawan-arus-jadi-pelanggaran-terbanyak-di-jaksel-0wNh1T5nrC.jpg
Operasi Zebra Jaya, Parkir Liar hingga Lawan Arus Jadi Pelanggaran Terbanyak di Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement