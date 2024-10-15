Seluruh Korban Kebakaran Tambora Akan Dimakamkan di Tegal Alur

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan makam untuk lima jenazah kebakaran di Jalan Kalianyar II, RT 12/RW 02, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2024) dini hari. Seluruh jenazah akan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur, Jakarta Barat.

"Sampai saat ini dari jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk juga armada untuk mengurus jenazah sampai pemakaman," ujar Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto di lokasi kebakaran, Selasa (15/10/2024).

Selain mengurus jenazah, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada para korban yang terdampak. Bantuan pakaian hingga makanan juga telah nampak di tenda pengungsian samping lokasi kebakaran.

"Bantuan dari Dinas Sosial, Dinas Jakarta Barat memberikan makanan untuk sehari-hari, minuman, juga dari BNPB juga tadi hadir yang memberikan bantuan untuk tempat itu, pakaian dan lain-lain. Dari BAZNAS juga," katanya.

Adapun awal mula kebakaran ketika salah satu warga setempat mendengar suara dentuman dan saat diperiksa, api sudah membesar dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dalam waktu cepat, petugas dari Polda Metro Jaya dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) DKI Jakarta segera bergerak menuju lokasi.