APBD Jakarta Rp85 Triliun, Ini Kata Jubir RIDO Soal Anggaran RW Rp200 Juta

JAKARTA - Juru Bicara Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Billy Mambrasar, mengatakan anggaran Rp 200 juta untuk Rukun Warga (RW) per satu tahun, atau Rp 1 Miliar per lima tahun tak akan membebani APBD pemprov Jakarta. Dia menyingung kalau APBD Jakarta pada tahun lalu sekitar Rp 85 Triliun.

"Kalau kita ngelihat, anggaran APBD Jakarta itu per tahun kemarin aja itu Rp 85 triliun," kata Billy usai diskusi Bedah Visi-Misi dan Panggung Kreasi RIDO di DPD Golkar DKI Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan kalau saat ini ada 2.749 RW di Jakarta. Jika pemberian Rp 1 Miliar selama 5 tahun, maka angaran yang diserap hanya sekitar Rp 2,7 triliun.

"Nah, Rp 2,7 triliun itu untuk 5 tahun, Sementara 1 tahun aja Jakarta APBD-nya Rp 85 triliun. Jadi, jauh banget itu, jumlahnya cukup, lebih dari cukup," katanya.