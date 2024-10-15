Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kampanye di Tanjung Priok, Ridwan Kamil ke Warga: Menang Satu Putaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:40 WIB
Kampanye di Tanjung Priok, Ridwan Kamil ke Warga: Menang Satu Putaran
Ridwan Kamil kampanye di Tanjung Priok (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan safari politik di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/10) sore. Pada kesempatan kali ini, RK meminta agar warga mengkampanyekan kemenangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu disambut meriah warga setempat. Bahkan, sejumlah warga sudah mengenakan rompi bertuliskan Ridwan Kamil-Suswono.

Kedatangan RK juga disambut gemuruh teriakkan. Beberapa emak-emak bahkan langsung menerobos untuk melakukan swafoto bersama RK.

Saat menyapa warga, politikus Golkar meminta warga untuk mengikutinya memberikan yel-yel. Dalam yel-yel itu ia meminta agar pasangan RIDO bisa menang satu putaran.

"Nanti ada bulan depan pemilihan gubernur, jangan lupa coblos nomor 1. Nama pasangannnya RIDO, RIDO itu singkatan dari Ridwan-Suswono," kata Ridwan Kamil.

Ia lantas berharap agar warga setempat bisa mencoblos dirinya di hari pemungutan suara. Hal itu agar Ridwan Kamil bisa memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta dalam satu putaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/629/3178016//lisa_mariana-GkcP_large.jpg
Jadi Tersangka, Lisa Mariana: Emaknye Sakit Anaknya Juga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178010//jhony_boy_nababan_kuasa_hukum_selebgram_lisa_mariana_di_bareskrim_polri-5Tc9_large.jpg
Lisa Mariana Absen Pemeriksaan karena Sakit, Kuasa Hukum Ajukan Jadwal Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177916//lisa_mariana-rNyJ_large.jpg
Ngaku Sakit, Lisa Mariana Absen Pemeriksaan di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/629/3177900//lisa_mariana-RmDG_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka, Tangis 1.000% Yakin Anak Ridwan Kamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/194/3177890//lisa-Guyv_large.jpg
4 Potret Lisa Mariana yang Jadi Tersangka Usai Ngaku Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Pose Seksi di Kolam Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177880//lisa_mariana-Qxfb_large.jpg
Biodata dan Agama Lisa Mariana, Selebgram yang Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement