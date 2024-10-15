Kampanye di Tanjung Priok, Ridwan Kamil ke Warga: Menang Satu Putaran

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan safari politik di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/10) sore. Pada kesempatan kali ini, RK meminta agar warga mengkampanyekan kemenangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu disambut meriah warga setempat. Bahkan, sejumlah warga sudah mengenakan rompi bertuliskan Ridwan Kamil-Suswono.

Kedatangan RK juga disambut gemuruh teriakkan. Beberapa emak-emak bahkan langsung menerobos untuk melakukan swafoto bersama RK.

Saat menyapa warga, politikus Golkar meminta warga untuk mengikutinya memberikan yel-yel. Dalam yel-yel itu ia meminta agar pasangan RIDO bisa menang satu putaran.

"Nanti ada bulan depan pemilihan gubernur, jangan lupa coblos nomor 1. Nama pasangannnya RIDO, RIDO itu singkatan dari Ridwan-Suswono," kata Ridwan Kamil.

Ia lantas berharap agar warga setempat bisa mencoblos dirinya di hari pemungutan suara. Hal itu agar Ridwan Kamil bisa memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta dalam satu putaran.